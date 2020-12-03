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Kadirli'de turp ve ıspanak mesaisi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'kırmızı altın' olarak bilinen turp sezonu ve ıspanak hasadı başladı. Bu yıl iki üründe verim düşük olsa da üreticiler, artan talebe yetişmek için mesaisini sürdürüyor.
Kadirli'de turp ve ıspanak mesaisi

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni sezon başladı. Tarlada çalışan işçilerin elleriyle toplayıp, Savrun Çayı'na kurulan havuzlarda yıkanıp paketlenen turplar daha sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Yüksek miktarda içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle koronavirüs salgınında önemli bir yeri olduğu belirtilen turpta, havaların sıcak gitmesi, yağışın az olması nedeniyle verim düşüklüğü yaşansa da kalitenin yüksek olduğu kaydedildi.

İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanan ve ilçe ekonomisine büyük katkısı olan turpta, üretici Soner Topalhan, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı bu yıl tüketimin fazla olduğunu belirten Topalhan, "Kasım ayında başlayıp, Nisan ayına kadar sürecek olan turp sezonu başladı. Bu yıl havaların sıcak gitmesi ve yağışın az olması nedeniyle verim düşük ancak lezzet ve tüketim açısından iyi bir sezon geçireceğiz" dedi.

İLÇEYE 150 MİLYON TL'LİK GİRDİ SAĞLIYOR

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi olarak tescillenen Kadirli turpunun, 6 çeşit olarak üretildiğini kaydeden Topalhan, "Kısıtlamalara rağmen tarladan havuzlara, paketlenip ülke geneline gönderilene kadar binlerce işçiyle çalışarak, taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Turpun, sofraya ulaştırılması için bu işçiler, sabahın ilk ışıklarından itibaren buz gibi suda çalışıyor. Turp sezonu boyunca ilçe ekonomisine 150 milyon TL'lik girdi sağlanıyor" diye konuştu.

ISPANAK ALTIN YILINI YAŞIYOR

Öte yandan Kadirli'de hasadı süren ıspanakta ise verim düşük olsa da talep, üreticinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl zehirlenme vakaları nedeniyle kötü bir yıl geçiren Kadirlili ıspanak üreticileri, bu yıl 30 bin dönümde üretim yaparak, Türkiye'nin ıspanak ihtiyacının yüzde 30-40'ını karşılıyor. Yeşil yapraklı olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle, ıspanağa talebin arttığını söyleyen Topalhan, "Talebin bu denli artması, verim düşüklüğü nedeniyle bizleri zorluyor. Şu anda Kadirli'de kilosu 3.50 TL'den satılan ıspanak, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 5-6 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı.

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