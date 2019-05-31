'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli, sınır dışı edilecek

Bursa'da, internetten yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda ''Kafa keseceğim" dediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli A.A.F. (24), yarın sınır dışı edilecek.

Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriye uyruklu A.A.F.'nin ''Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından 29 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. A.A.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SÖZLERİM ÇARPITILDI'

A.A.F.'nin, savcılık sorgusunda, ''Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de 'Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim' dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum'' dediği öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Suriyeli A.A.F.'nin, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Göç İdaresi'nce Türkiye'den sınır dışı edilmesine karar verildi. Bugün yeniden evinde gözaltına alınan A.A.F., Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. A.A.F., yarın sınır dışı edilecek.