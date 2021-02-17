Kafe ve lokantalar açılacak mı? Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısında alınacak kararları Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan bugün yapılacak kabine toplantısında alınacak yeni kararları duyuracaklarını açıkladı.

AŞILAMADA RAKAM 5 MİLYONU GEÇTİ

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

"Salgının ilk gününden bu yana hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Şu anda aşılamada 5 milyon 200 bin kişi geçtik. Yoğun bir şekilde de aşılama kampanyası devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok.

KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirebilmek için destek paketleri açıkladık. Bugün Kabine Toplantısı'nın sonrasında aldığımız kararları açıklayacağız. Bugün de Kabine'de aldığımız kararları millete seslenişte açıklayacağız.

ÇAMUR ATTIKLARI HASTANELER BİNLERCE KİŞİYİ KURTARDI

Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık tesislerimiz salgınla mücadelede baş rol oynadı. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik. İsraf dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu hastaneler on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.