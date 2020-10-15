  • BIST 1.188
  • Altın 484,289
  • Dolar 7,9044
  • Euro 9,2745
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti

Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü ocak-eylül döneminde 1,28 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, haziran, temmuz, ağustos ve eylül döneminde toparlanma yaşayan kağıt ve kağıt ürünleri sektörü, geçen yılın aynı döneminde 1,32 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamına büyük oranda yaklaştı.

Başta İngiltere olmak üzere, Almanya, ABD, Çin, Bulgaristan, Mısır, Fas, İsrail, Irak ve İran en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.

Öte yandan, Türk kağıt ve kağıt ürünleri sektörü Çin'i en çok ihracat yapılan beşinci ülke konumuna getirdi. Yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre değer bazında kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı, Çin’de yüzde 216,52, ABD'de yüzde 106 büyüme gösterdi. Kilogram bazında ise ABD'de yüzde 102, Çin’de yüzde 246,3 büyüme yakalandı. Çin'e kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 2020'nin ilk 9 ayında değer bazında yüzde 216,52, miktar bazında ise yüzde 246,3 artış gösterdi. ABD'de ise söz konusu rakamlar yüzde 106 ve yüzde 102 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün pandemi kaynaklı kayıplarını özellikle haziran-eylül dönemindeki performansı ile büyük oranda geri aldığını ifade etti.

Sektörün ihracat pazarlarının ağırlıklı olarak endüstrisi gelişmiş ülkeler olduğunu aktaran Duran, "Yüzde 11'ini elinde bulundurduğumuz Avrupa karton ambalaj pazarı üretim sıralamasında İngiltere'yi de geride bırakarak iki basamak yükseldik ve üçüncü büyük üretici olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi14 Ekim 2020 Çarşamba 15:06
  • Üreticiler karkas et alım fiyatlarının yükseltilmesinden memnun14 Ekim 2020 Çarşamba 11:40
  • TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor14 Ekim 2020 Çarşamba 11:40
  • Sanayi sektörünün ihracatı Kovid-19'un gölgesinde 9 ayda 89 milyar doları buldu14 Ekim 2020 Çarşamba 11:39
  • Yurt dışı lojistik merkezleri için destek müjdesi14 Ekim 2020 Çarşamba 11:33
  • Tarım ÜFE eylülde arttı14 Ekim 2020 Çarşamba 11:32
  • Taşköprü'de 17 yıl sonra ekilen kenevirin hasadı başladı14 Ekim 2020 Çarşamba 09:15
  • Limonun kilosu 1,5 TL’ye düştü14 Ekim 2020 Çarşamba 09:09
  • Dolar güne 7.93 liradan başladı14 Ekim 2020 Çarşamba 09:04
  • Ejder meyvesi üreten Bursalı çiftçi: Marmara Bölgesi üretim üssü olabilir13 Ekim 2020 Salı 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti