Kağıthane'de bir kişinin yaralandığı akraba kavgası kamerada

KAĞITHANE'de akrabalar arasında yaşanan ve bir kişinin bacağından vurularak yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, akraba olan Murat T. ile Kerem T., park halindeki otomobilde otururken, yanlarına, akrabaları olduğu öğrenilen İmdat T. ile Ferhat T. gelmiş, aralarındaki borç meselesi yüzünden kavga çıkmıştı.

Kavga sırasında Murat T., belinden çıkardığı tabancayla İmdat T.'nin bacağına bir el ateş etti. Murat T., kanlar içinde yere yığılırken, Murat T., birkaç el havaya ateş ettikten sonra Ferhat T. ile birlikte bir motosiklete binerek kaçtı. Kendi imkanlarıyla Kağıthane'deki özel bir hastaneye giden İmdat T., burada tedavi altına alındı.

Polisin olayın ardından kayıplara karışan Murat T. ile Ferhat T.'yi bulmak için çalışmaları sürerken, kavgaya ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde iki grubun sopa ve yumruklarla birbirine saldırdığı, çevredeki bazı vatandaşların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.