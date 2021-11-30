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Kağıthane'de çatı anne ile oğlunun üzerine düştü

Kağıthane'de çatı anne ile oğlunun üzerine düştü
Kağıthane'de, şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı karşı kaldırımda yürüyen anne ile oğlunun üzerine düştü. Kadın ile oğlunun ağır yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.  

Olay, Gürsel Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatı parçaları, şiddetli lodos nedeniyle yerinden koparak yolun karşısındaki bir binaya savruldu. Binanın 2'nci katındaki bir iş yerinin camına çarparak kırılmasına neden olan parçalar daha sonra kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen anne Günay Süleymanoğlu ile oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu, çatı parçalarının altında kaldı. 

ISLANIP ÜŞÜMEMELERİ İÇİN ÜZERLERİNİ BRANDAYLA ÖRTTÜLER

Ağır yaralanan kadın ile oğlunun ilk yardımına çevre esnafı koştu. Sağlık ekiplerine haber veren esnaf, daha sonra, yaralıların üzerine düşen parçaları kaldırıp, yağmurda ıslanıp, üşümemeleri için üzerini örttü. Esnaf, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sırasında da anne Günay Süleymanoğlu ile oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu'nun yağmurdan etkilenmemesi için şemsiyelerini açarak destek oldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralı anne ile oğlunun ilk yardımına koşan esnaf Abbas Uluhatun "Bugünkü şiddetli rüzgarlardan dolayı, yağmurdan hemen sonra şu karşıdaki binadan çatı uçtu. Önce binaya vurdu, sonra da bir kadınla, çocuğun üzerine düştü. Kadın biraz ağır yaralanmış gibiydi, bacağı altında kalmış. Oğlunun durumu biraz daha hafifti" diye konuştu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Anne ile oğlunun, yolun karşısındaki binanın çatısından kopan parçaların altında kaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne ile oğlunun el ele yürüdüğü sırada, çatı parçalarının bir anda üzerlerine düştüğü görülüyor. O sırada bir kişinin de kıl payı kurtulduğu gözlenen görüntülerde, esnafın yaralıların yardımına koşması da kayıtlara yansıyor.

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