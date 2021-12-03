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Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı

KAĞITHANE'de, motosikletli sürücü, denetimden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen polise çarptı. Motosikletli polisin hafif şekilde yaralandığı kaza, bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı.
Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı

Olay, Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 16.25 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde oluşturulan denetim noktasında görev yapan motosikletli polis timleri, bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Özgür Merdiven (25) adlı sürücü, polisin durması yönündeki işaretine rağmen motosikleti sürmeye devam etti. Bunun üzerine bir polis, yola çıkarak motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Özgür Merdiven, kaçmak için sola manevra yaptığı sırada polise çarptı. 

Kazada polis hafif şekilde yaralanırken, yardımına ilk olarak meslektaşları koştu. Polis arkadaşları sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralı arkadaşlarının başından bir an olsun ayrılmadan teselli etmeye çalıştı. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Motosiklet sürücüsü Özgür Merdiven gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezine götürüldü. 

Kaza anları bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün denetim noktasında yoluna devam ederken polisin yola çıktığı görülüyor. Polis yolun ortasına geldiği sırada, sürücü Merdiven sola manevra yapmaya çalışıyor. Bu sırada, motosiklet polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep oluyor. Denetim noktasındaki diğer polisler arkadaşlarının yardımına koşarken, sürücüyü de gözaltına alıyor.

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