  • BIST 1.145
  • Altın 474,769
  • Dolar 7,7333
  • Euro 9,0509
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Kağıthane’de kış hazırlıkları tamamlandı

Kağıthane Belediyesi sonbahar ve kış aylarında beklenen yağmur ve kar yağışlarında oluşabilecek taşkınların önüne geçmek için tedbirlerini sıklaştırdı.
Kağıthane’de kış hazırlıkları tamamlandı

Yağmur sularını tahliye etmede kolaylık sağlama, olası taşkınları önleme ve oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçme amacıyla Kağıthane'de yağmur suyu kanalları yenileniyor. Bu kapsamda ilçede son bir yılda 2 bin 870 metre yağmur suyu kanalı yenilemesi yapıldı.

Yağmur suyu kanalı çalışmalarının yapıldığı lokasyonlar ise; Eyüp Sultan Caddesi, Hasbahçe Caddesi, Rumeli ve Anadolu caddeleri, Cendere Caddesi, Sinan Paşa Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi; Tuana, Bulut, Gök ve Akçay sokakları olarak açıklandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep ve bizim tespitlerimiz neticesinde Kağıthane'de sel ve taşkın oluşabilecek riskli alanları belirledik. Buralardaki mevcut hatlar artık işlevini yerine getirmede yetersizdi. 500'lük hatları; arazi koşulları ve yapılaşmayı da dikkate alarak 800'lük olarak genişlettik. Aşırı yağışlarda yağmur suları artık burada herhangi bir taşmaya sebep olmadan tahliye edilebilecek. Bu sayede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumuş olacağız.'' diye konuştu.

Kış için de hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Öztekin; yeterli tuz stokunu tedarik ederek araç, ekip ve ekipman sayılarını arttırdıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaşlara maske ve siperlik desteği02 Ekim 2020 Cuma 02:31
  • İçine atmak çok mu zor?02 Ekim 2020 Cuma 01:33
  • Altın Gençler ile bir araya geldi02 Ekim 2020 Cuma 00:30
  • Çankırı’da Yeni İmar Yolları Açılıyor01 Ekim 2020 Perşembe 06:02
  • Parklar yeşilleniyor01 Ekim 2020 Perşembe 06:01
  • Yabancı öğrencilerden ziyaret01 Ekim 2020 Perşembe 06:01
  • Tarihe atılan imza "paraşütle atlanabilecek"01 Ekim 2020 Perşembe 05:29
  • 300 ağaç toprakla buluştu01 Ekim 2020 Perşembe 04:36
  • Sosyal mesafeli spor01 Ekim 2020 Perşembe 03:33
  • Çubuk Altınköy'de01 Ekim 2020 Perşembe 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti