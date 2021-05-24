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Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı

Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistan uyruklu kişiye işkence eden ve bu görüntüleri ailesine göndererek 100 bin lira isteyen şüpheliler yakalandı.

Olay, 12 Mayıs tarihinde Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Nauman Khalid A.(29) kimliği belirsiz 6 kişi tarafından kaçırılarak rehin alındı. Şüphelilerin, rehin aldıkları kişinin ailesine Yunanistan menşeili yabancı hat üzerinden whatsApp yoluyla çeşitli işkence görüntüleri göndermesi üzerine, aile polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. 

100 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler, işkence görüntülerini rehin aldıkları kişinin ailesine yolladıktan kısa bir süre sonrasında, serbest bırakmak için 100 bin lira fidye istedi. Polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik takip sonucunda şüphelilerin ve rehin alınan Nauman Khalid A.'nın Fatih ilçesinde bir adreste bulunduğunu tespit etti. 15 Mayıs tarihinde yapılan operasyon neticesinde Nauman Khalid A.'nın yanı sıra Pakistan uyruklu İpsar A.(20)'nında rehin alındığı belirlendi. Olayı organize ettiği öğrenilen Hindistan uyruklu Dvanad T.(26) ile Charan Kamal S.(24), Muhammad Raid E.(26), Abubekir A.(40), Ergün E.(42) ve Eigab A.(26) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, rehin alınan kişiler kurtarılarak ailelerine teslim edildi.


İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, iki kişinin koluna girdikleri Nauman Khalid A.'yı zorla eve götürdüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin Khalid A.'nın ters bir şekilde bağlanarak şiddete maruz kaldığı da yer aldı.

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