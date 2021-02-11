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Kağıthane'de uyuşturucu denetimlerinde 12 kişi gözaltına alındı

KAĞITHANE'de yapılan uyuşturucu denetimlerinde 12 kişi gözaltına alınırken, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kağıthane'de uyuşturucu denetimlerinde 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 08-11 Şubat günleri saat 13.00-15.00 saatleri arasında Nurtepe ve Gültepe mahallelerinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, 428 araç kontrol edilirken, 534 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 12 şüpheli uyuşturucu suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 2 kilo 660 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, 506 adet ecstasy hap, 65 kök hint keneviri, 25 adet sentetik ilaç, 1 tabanca, 2 adet fişek, 6 bin 535 lira ele geçirildi.

Ayrıca gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 17 araç için 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 19 bin 954 lira idari para cezası uygulandı.

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