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Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular
Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu. Kaynak: Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular
30 Eylül 2019 Pazartesi 10:28
Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.