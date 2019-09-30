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Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular

Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular
Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında, Akeramik Neolitik döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu. Kaynak: Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular
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