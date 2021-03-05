Kahraman Bitlis şehitlerimiz Hamdi Akseki Camii'nden uğurlandı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, şehitlerin aileleri ve bir çok vatandaş katıldı.
Elazığ'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil araçlarına konuldu.
Şehit askerlerin naaşları, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.
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