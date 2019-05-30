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‘Kahraman Kenan’a madalya

Mart ayında Nürnberg’de yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşini kurtaran Kenan Büyükhan’a (10) Münih’te yapılan törende Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından madalya verildi.
‘Kahraman Kenan’a madalya

Geçtiğimiz Mart ayında, Nürnberg’de yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşi Hira Nur Büyükhan’ı kurtaran 10 yaşındaki Kenan Büyükhan’a bir ödül de, Bavyera Başbakanı Markus Söder’den geldi. Bavyera Hükümet Binası, Antiquarium salonunda yapılan törende, Markus Söder, küçük kahraman Kenan’a övgüler yağdırarak, “Kendisi küçük ama yaptığı iş büyük” diyerek hem takdirname, hem de Bavyera Hükümeti Onur Madalyası verdi. Kenan’ı Münih Başkonsolosu Mehmet Güney yalnız bırakmadı. Anne Tuğba ve Celil Büyükhan’da çocukları ile gurur duyduklarını söylediler 


TÖRENDE ANNE VE BABASI DA HAZIR BULUNDU

Madalya töreninde, Kenan’ın annesi Tuğba Büyükhan ile babası Celil Büyükhan’da hazır bulunarak, çocuklarının mutluluğunu paylaştılar. Törende Kenan’ın yanı sıra, Bavyera’da çeşitli alanlarda başarı sağlayanlar da onurlandırılırken, Alman Televizyonları Kenan ile röportaj yaptı.


BAŞKONSOLOS VE NÜRNBERG POLİSİ DE ONURLANDIRMIŞTI

Kenan’a ilk ödül, 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmişti. Nürnberg Polisi de, Kenan’ın 10’uncu yaş gününde bir sürpriz yaparak, ona kahramanlık sertifikası vererek devriye aracı ve bot ile gezdirmişti.


OLAY NASIL OLMUŞTU

Kenan’ın annesi Tuğba Büyükhan, 26 Mart sabahı, oğlu Kenan ve 2 yaşındaki kızı Hira’yı yanına alıp, BMW marka otomobil ile 6 yaşındaki Azra’yı yuvaya bıraktı. O sırada, ön koltukta oturan Kenan, aracın alev aldığını fark etti. Hemen arka koltukta oturan Hira’nın kemerini çözüp onu dışarı çıkarttı. Otomobil tamamen alevler içinde kaldı. Anne Tuğba, geri döndüğünde, çocuklarının aracın içinde olduğunu düşünerek çılgına döndü. Ama iki çocuğunun da dışarda olduğunu fark edince, rahatladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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