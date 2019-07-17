Kahramankazan 15 Temmuz anma programlarını yürüyüşle sonlandırdı

Kahramankazan Belediyesi’nce, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 3’üncü yıl dönümünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri milli iradeye saygı yürüyüşüyle son buldu.

Kahramankazan Belediyesi’nce, 4 gün boyunca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin son günü anlamlı bir yürüyüşle başladı.

Mehteran eşliğinde yürüdüler

“Milli İradeye Saygı Yürüyüşü” için binlerce Kahramankazanlı Ulu Cami önünde buluştu. Yürüyüşe, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Hacı Turan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar, Kahramankazanlı 9 şehidin fotoğraflarını taşıyarak, FETÖ aleyhinde sloganlar attı. Balkonlardaki ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, kent meydanında kurulan etkinlik alanında son buldu.

Birbirinden renkli etkinlikler

Kent meydanında düzenlenen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Etkinlikler kapsamında ayrıca, çocuklara ata sporlarından olan okçuluk ve binicilik eğitimi verilirken, 15 Temmuz darbe girişimi girişiminde yaşananları canlandırıldığı kum sanatı performansı sergilendi.

Şehitler temsili yoklamayla anıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmaya, 15 Temmuz’da şehit düşen 9 Kahramankazanlı’nın isimlerini okuyarak yaptığı temsili yoklama ile başladı. Vatandaşlar şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından hep bir ağızdan “burada” diye bağırdı. Başkan Oğuz, Kahramankazanlıların da tüm Türkiye’de olduğu gibi 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kayıtsız kalmayarak, harekete geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından Kahramankazanıların kahramanlığa giden yolu yürüdüğünü belirten Oğuz, 15 Temmuz’da 9 şehit, 92 gazi verdiklerini belirtti. Oğuz, “Akıllarını, fikirlerini, şahsiyetlerini 1 dolara satmış FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla, canlarıyla tarih yazan, vatanımızın, milletimizin bekası uğruna şehadete yürüyen tüm kahramanlarımıza rahmetler olsun. Gazilerimize fedakarlıkları ve cesaretleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İstiklal Marşı’yla bitirdi

Başkan Oğuz konuşmasını İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyarak bitirdi. Başkan Oğuz’un okuduğu İstiklal Marşı etkinliği izleyenlerden büyük alkış aldı. Etkinlik alanında, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nden kalkan uçakların görüş açısını kısıtlamak için yakılan saman balyaları, lastikler ve ekinler ile üs önüne gönderilen iş makinaları temsili olarak sergilendi. Etkinlikler kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz kahramanlık türküleri ve ağıtlar seslendirirken, ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Kahramankazanlılarla buluştu. Etkinlikler, 15 Temmuz gecesi ilk salanın okunduğu saat olan 00.13’te okunan salaların ardından son buldu. Etkinlikler kapsamında alanda demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.