  • BIST 98.585
  • Altın 259,053
  • Dolar 5,7100
  • Euro 6,4202
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Kahramankazan 15 Temmuz’a hazır 

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, darbe girişimine karşı gösterilen dik duruşun 3’üncü yıl dönümü anılacak.
Kahramankazan 15 Temmuz’a hazır 

Kahramankazan Belediyesi ile Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, hain darbe girişiminin engellenmesinin 3’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz bu kapsamda, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ziyarette etkinlik takvimi belirlenerek, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Etkinlikler, 12 Temmuz günü başlayacak olan ve 16 Temmuz’a kadar sürecek.

15 Temmuz’un tüm yönleriyle anlatılacağı ve 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında, şehitler için mevlid-i şerif okutulacak, fotoğraf sergisi düzenlenecek, satranç ve karate turnuvası düzenlenecek, şehitler mezarları başında ziyaret edilecek, atlı spor eğitimi gösterisi yapılacak, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kahramankazanlılarla buluşacak.   

direnisin-kalbinde-hazirliklar-tamam-(6).jpg

Unutmadık, unutturmayacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçerek, 15 Temmuz gecesi dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir destana imza attığını anımsatarak, “Hain darbe girişiminin engellenmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Tarih, canları pahasına darbecilere karşı koyan Türk Milleti’nin bu mücadelesini unutmayacaktır” dedi. Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi, darbecilerin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nü darbeci hainlere dar ettiğini ifade eden Oğuz, “O gece 9 şehit, 92 gazi verdik. Kahraman şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimiz bizlere emanet. Onlarla büyük bir aile olduk.  Onlar için ne yapsak az. 15 Temmuz hain darbe girişimini, şehitlerimizi ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu. 

9 şehit, 92 gazi vermişti

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışmak isteyen yaklaşık 10 bin Kahramankazanlı üs önünde toplanmıştı. Üsse girerek F-16’lara göğüslerini siper etmek isteyen vatandaşların üzerine darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu 9 Kahramankazanlı şehit düşmüş, 92’si ise gazi olmuştu. Daha sonra TBMM’de tüm partilerin oy birliği Kazan’a “kahraman” unvanı verilmişti. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ'da 251 şehit anısına 251 fidan dikilecek11 Temmuz 2019 Perşembe 00:28
  • Murat Köse'den gece mesaisi10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:59
  • Kahramazkazan'da Başkanla beraber çay simit sohbeti 10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:59
  • Çubuk'a Judoda altın madalya 10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:58
  • Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:53
  • Beypazarı'na Büyükelçiden ziyaret10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:45
  • ATİD Başkanı: “Turizmde Ankara olmadan olmaz”10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:42
  • Yenimahalle'de Fidan ailesine engelli rampası10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:40
  • Keçiören'de görsel sanatlara yoğun ilgi10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:38
  • Çamlıdere organik ürünler satış yerinde sona gelindi10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti