Kahramankazan 15 Temmuz’a hazır 

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, darbe girişimine karşı gösterilen dik duruşun 3’üncü yıl dönümü anılacak.

Kahramankazan Belediyesi ile Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, hain darbe girişiminin engellenmesinin 3’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz bu kapsamda, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ziyarette etkinlik takvimi belirlenerek, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Etkinlikler, 12 Temmuz günü başlayacak olan ve 16 Temmuz’a kadar sürecek.

15 Temmuz’un tüm yönleriyle anlatılacağı ve 3 gün sürecek etkinlikler kapsamında, şehitler için mevlid-i şerif okutulacak, fotoğraf sergisi düzenlenecek, satranç ve karate turnuvası düzenlenecek, şehitler mezarları başında ziyaret edilecek, atlı spor eğitimi gösterisi yapılacak, Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kahramankazanlılarla buluşacak.

Unutmadık, unutturmayacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçerek, 15 Temmuz gecesi dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir destana imza attığını anımsatarak, “Hain darbe girişiminin engellenmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Tarih, canları pahasına darbecilere karşı koyan Türk Milleti’nin bu mücadelesini unutmayacaktır” dedi. Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi, darbecilerin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nü darbeci hainlere dar ettiğini ifade eden Oğuz, “O gece 9 şehit, 92 gazi verdik. Kahraman şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimiz bizlere emanet. Onlarla büyük bir aile olduk. Onlar için ne yapsak az. 15 Temmuz hain darbe girişimini, şehitlerimizi ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

9 şehit, 92 gazi vermişti

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışmak isteyen yaklaşık 10 bin Kahramankazanlı üs önünde toplanmıştı. Üsse girerek F-16’lara göğüslerini siper etmek isteyen vatandaşların üzerine darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu 9 Kahramankazanlı şehit düşmüş, 92’si ise gazi olmuştu. Daha sonra TBMM’de tüm partilerin oy birliği Kazan’a “kahraman” unvanı verilmişti.



