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Kahramankazan Altınköy’de

Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan ve Haymana’nın ardından Kahramankazan da Altınköy Açık Hava Müzesi'nin misafiri oldu.
Kahramankazan Altınköy’de

Altındağ Belediyesi, Ankara'nın ilçelerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri arasında Kahramankazan da yerini aldı. Kahramankazan Belediyesi standı, Pazar günü akşamına kadar ziyarete açık olacak.

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“OVA KAVUNUNU MUTLAKA TADIN”

Altınköy'e konuk olan her ilçe belediyesinin Altınköy'e değer kattığını söyleyen Başkan Asım Balcı "İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Güdül, Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan ve Haymana Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Altınköyümüzün ziyaretçileri konuklarımıza büyük ilgi gösterdi. Biz de kendilerini burada görmekten dolayı çok mutlu olduk” dedi.

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Kahramankazan’ın meşhur ova kavununun mutlaka tadılması gerektiğini belirten Başkan Balcı "Kahramankazan ilçemizin ova kavunu gerçekten çok lezzetli... Kahramankazan mutfak kültürü çok zengin ve tarımsal ürün çeşitliliği çok fazla olan bir ilçemiz... Altınköyümüze hem renk hem de lezzet kattılar. Kahramankazan’ı yakından tanımak isteyen herkesi, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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