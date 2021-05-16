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Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmaları sürüyor

Başkent’in önemli sanayi kümelenmelerine ulaşımı sağlayan ve günde ortalama 70 bin aracın kullandığı Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Ankara-Kahramankazan arasındaki mesafe de 20 dakikaya düşecek.
Kahramankazan-Ankara karayolundaki genişletme çalışmaları sürüyor

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolunda 28.4 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. Projede 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alacak. Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Şu ana kadar yüzde 10 gerçekleşme sağlanan projede, 2021’de ise 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 4 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar, Saray) kavşağın imalatlarının daha tamamlanması planlanıyor. Bunlardan Saray bölgesindeki kavşak imalatının ise haziran ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol 2023'te hizmete açılacak. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda, daha güvenli bir trafik akışı ile akaryakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.

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“Büyükşehir sorumluluklarını yerine getirmeli” 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan-Ankara yolu projesini yakından takip ediyor. Bakan Karaismailoğlu, projede 2021 yılı içinde 14 kilometre daha tamamlayarak, toplamda 17 kilometreye ulaşacaklarını ve kavşakları bitireceklerini söylemişti. Haziran sonu hedeflerinin ise Saray Kavşağı'nın bitirilerek hizmete açılması olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Saray Kavşağı'nın çevre yolları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda. Onların da sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. İnşallah haziran sonunda Saray Kavşağı'nı hizmete alacağız” demişti.

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Hayati öneme sahip

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara’da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “İlçemizde büyük ve küçük olmak üzere 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 57 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 binden fazla insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında Kahramankazan’ımıza ve bölgeye büyük katkıları olacak. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir yol. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecektir” dedi. Yoldaki genişletme çalışmalarının yalnızca Kahramankazan için değil, bölge ve çevre ilçeler için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, “Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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