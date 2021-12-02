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Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan esnaf ziyaretleri

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafına yönelik yaptığı ziyaretleri aralıksız olarak sürdürüyor. Esnafların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan esnaf ziyaretleri

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnafla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. "Hayırlı işler bol kazançlar" temennisinde bulunduğu esnafın sorun, talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

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“Her zaman yanınızdayız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımızla sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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