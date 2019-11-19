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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz çocuklara Ankaragücü forması hediye etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye gelen mobil Ankaragücü mağazasını ziyareti sırasında karşılaştığı minik Ankaragücü taraftarlarına forma hediye etti.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz çocuklara Ankaragücü forması hediye etti

Oğuz ve çocuklar, hep bir ağızdan “Gururluyuz, Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz” tezahüratı yaptı. 
Başkan Oğuz, Ankaragücü’ne destek olmak için ilçeye gelen mobil Ankaragücü mağazasını ziyaret etti. Oğuz, burada mağazada gezen çocuklarla karşılaştı. Oğuz’dan, yakından ilgilenerek sohbet ettiği çocuklara bir jest geldi. Başkan Oğuz, minik taraftarlara Ankaragücü forması ve çeşitli ürünler hediye etti. Başkan Oğuz’e anlamlı hediyelerinden dolayı teşekkür eden minik taraftarların mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Oğuz ve çocuklar daha sonra, takım taraftarlarının ünlü tezahüratı olan “Gururluyuz, Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz”ü hep bir ağızdan söyledi.

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Ankara'mızın önemli bir değeri

Başkan Oğuz, Ankaragücü’nün için bir spor kulübü olmasının yanı sıra, başkent için köklü bir anlam ifade ettiğini belirterek, “Ankaragücümüzün ve taraftarlarımızın her zaman yanındayız. Ankaragücümüze destek olmak için geldiğimiz mağazada minik taraftarlarımızla karşılaştık. Onlara Ankaragücü sevgisini pekiştirecek formalar hediye ettik. Şehrimizin gururu Ankaragücü’ne ve tüm Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum” diye konuştu.

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