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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz gençlerle fikir alışverişinde bulundu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede yaşayan üniversiteli ve liseli gençlerle bir araya geldi. Başkan Oğuz, gençlerin Kahramankazan’a ilişkin fikir ve önerilerini dinleyerek, notlar aldı. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz gençlerle fikir alışverişinde bulundu

Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Gençlik Meclisi, Kahramankazan’daki Gazi ve Başkent üniversitelerinin meslek yüksekokulları ile ilçedeki liselerde öğrenim gören öğrencilerin de aralarında bulunduğu gençlerden oluşuyor. Buluşmada, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerin oluşturduğu Gençlik Meclisi üyelerinin ilçeye ilişkin fikir ve önerileri masaya yatırıldı. Başkan Oğuz, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmada, yakından ilgilendiği gençlerin fikir ve önerilerini dinleyerek, notlar aldı. 

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Gençlerle daha dinamiğiz

Başkan Oğuz, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yaptıkları çalışmalarda ilçedeki tüm kesimlerin fikir ve önerilerini dikkate aldıklarını kaydetti. Bu kapsamda gençlerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oğuz, “Gençlerimizin sürekli yanındayız, onlarla sürekli diyalog halindeyiz. Gençlerimizle daha dinamiğiz. Kendilerinin fikirlerinden istifade ederek ilçemizi daha iyi bir noktaya taşımak için buluşmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” diye konuştu. 
 

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