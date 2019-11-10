Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: İlçemiz Türkiye arıcılığının başkentidir

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Türkiye’de ana arı üretiminin yüzde 65’inin Kahramankazan’da gerçekleştirildiğini belirterek; ”İlçemiz Türkiye arıcılığının başkentidir” dedi.

Gazetemiz muhabirlerinden Emrah Özcan’la röportaj gerçekleştiren Oğuz, “Bu alanda yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları da ilçemize davet ediyoruz” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Türkiye’de ana arı üretiminin yüzde 65’inin Kahramankazan’da gerçekleştirildiğini belirterek, ilçenin arıcılık sektöründe sadece Türkiye’de değil dünyada bir marka olduğunu söyledi. Oğuz, “Kahramankazan Türkiye arıcılığının başkentidir. Biz belediye olarak arıcılarımızın, arı üreticilerimizin, arı malzemeleri üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bu alanda yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları da ilçemize davet ediyoruz. Belediye olarak elimizden ne geliyorsa o destek her zaman yanlarında olacaktır” dedi.

ARICILAR ANKARA’DA BULUŞTU

Ankara’nın tek arıcılık fuarı olan Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD)tarafından düzenlenen Arıcılık Fuarı Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 8 Kasım Cuma günü kapılarını açan fuar 10 Kasım Pazar günü son buldu. Fuar sektörden birçok insanı bir araya getirdi. Fuar, arıcılık sektörüne ürün ve hizmet sağlayan katılımcı firmaları, arıcılık mesleğine gönül vermiş ziyaretçiler ile buluşturdu. Alanında uzman birçok kişi ise katılımcılara konferanslar vererek sektör hakkında merak edilenleri cevapladı.

KAHRAMANKAZAN’DA KURULDU

Fuar’a yerel yönetimlerde büyük ilgi gösterdi. Arıcılık denilince akla gelen Başkent’in ilçelerinden Kahramankazan Belediyesi’de fuara katılım sağladı. Fuarda gazetemize konuşan ve sorularımızı cevaplayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise ARMASAD’ın Kahramankazan’da kurulduğuna dikkat çekerek, “Bugünkü fuarı düzenleyen ARMASAD’ın kurulduğu yer Kahramankazan’dır. Dolayısıyla biz ARMASAD’ın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Bugün de burada bulunma sebebimiz budur.”

ÜRETİMİN YÜZDE 65’İ KAHRAMANKAZAN’DA

“ARMASAD’ın yürüttüğü ve yürütmekte olduğu tüm projelere destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Kahramankazan Türkiye arıcılığının başkentidir. Ana arı üretiminin yüzde 65’i Kahramankazan’da olmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren üretici firmalarımız var. Onlarla da arıcılık konusunda iş birliğimiz her zaman devam etmektedir” dedi.

YANLARINDAYIZ VE DESTEKLİYORUZ

Muhabirimizin bu üretimi daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyor musunuz? sorusuna ise, “Bu tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Ama biz belediye olarak arıcılarımızın, arı üreticilerimizin, arı malzemeleri üreticilerinin her zaman yanındayız. ARMASAD’ın kurulduğu yerin Kahramankazan olması da bunun en açık göstergesidir. Bu alanda yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıları da ilçemize davet ediyoruz. Belediye olarak elimizden ne geliyorsa o destek sonlarına kadar yanlarında olacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

