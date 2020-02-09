Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz iş adamı ve sanayicilerle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KASİAD) 9. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Belediye olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Oğuz, “Açtığımız meslek edindirme kurslarıyla ihtiyaç duyduğunuz kalifiye elemanların yetiştirilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

KASİAD’ın 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’a Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, KASİAD Başkanı Zafer Korkmaz ile ilçedeki sanayici ve iş insanları katıldı.

Her zaman yanınızdayız

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Kahramankazan’da nitelikli iş gücünün önemine dikkati çeken Oğuz, “Belediyemiz, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve KASİAD iş birliği ile sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli petsonelleri yetiştirmek için protokol imzaladık. Meslek edindirme kurslarının sonunda sizlerin istediği, aradığı nitelikteki elemanları fabrikalarımıza gönderiyoruz. Belediye olarak sizlerin ihtiyaç duyduğunuz ara elemanların yetiştirilmesi noktasında üzerimize düşen ne görev varsa her zaman yapıyoruz ve yapmaya hazırız. Açtığımız meslek edindirme kurslarıyla ihtiyaç duyduğunuz kalifiye elemanların yetiştirilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz” diye konuştu.

KİM 500 kişiye iş buldu

Başkan Oğuz ayrıca, geçen yıl temmuz ayında hayata geçirdikleri Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi kapsamında bugüne kadar 500 kişiye istihdam imkanı sağladıklarını söyledi. Oğuz, iş arayanlar ve işverenler arasında köprü vazifesi gören KİM sayesinde işe yerleşen vatandaşların Kahramankazan’daki sanayi kuruluşlarında istihdam edildiğini kaydetti.

Korkmaz güven tazeledi

Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda, KASİAD’ın mevcut başkanı Zafer Korkmaz, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. KASİAD’ın yönetim kurulu ise Zafer Korkmaz, Mehmet Şeherli, Özlem Sayın Özer, Ali Keskin, Serkan Şahinöz, Şefik Türk ve Batuhan Çakır’dan oluştu.

Korkmaz, ticareti artırmak ve bölgede yer alan sanayicilerin haklarını korumak için çalıştıklarını belirterek, aynı çizgide çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

