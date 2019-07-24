Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü dolayısıyla ilçede ikamet eden Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Serhat Oğuz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Oğuz, Kahramankazan’da ikamet eden Kıbrıs gazilerini ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Oğuz bu kapsamda Kıbrıs gazileri Yusuf Laleli, Bayram Aygördü, Mustafa Düzdağ, Hamdullah Yener, Nurettin Esendemir, Veysel Kısırkaya, Nazmi Kasap ve Muzaffer Doğan’ı ziyaret etti. Başkan Oğuz, ellerini öptüğü Kıbrıs gazileriyle sohbet ederek, tüm ilçe halkı ve Türk milletinin kendilerine minnet duyduğunu ifade etti.

Rahmet ve minnetle anıyoruz

Başkan Oğuz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türkleri için canlarını feda eden aziz şehitler ile gazileri ve kahraman askerleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Kahraman gazilerimizi evlerinde ziyaret etmekten, ellerini öpmekten büyük bir onur duyuyorum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi. Oğuz, “45 yıl önce gerçekleştirilen Barış Harekâtı, Kıbrıs Türkü'nün hukukuna, hürriyetine ve mevcudiyetine kasteden Rum zulmünü ve teşebbüsünü engellemiştir. Kıbrıs Barış Harekatı, Türk Milleti’nin adada maruz kaldığı haksız ve gayrimeşru uygulamaları tarihe gömmüştür. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.