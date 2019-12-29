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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz muhtarlarla buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi. Göreve geldiği günden bu yana mahallelerde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Oğuz, muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz muhtarlarla buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki muhtarlarla buluştu. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Oğuz’a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Oğuz burada, göreve geldiği günden bu yana mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Oğuz, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldı. Oğuz, bunun ardından muhtarlarla önümüzdeki süreçte mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Çalışma yemeğinde mahallelerin sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar da masaya yatırıldı.

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Birlikte hizmet edeceğiz

Başkan Oğuz, muhtarların vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev yürüttüklerini belirterek, “Muhtarlarımızla hizmetkârı olduğumuz vatandaşlarımızla birlikte hizmet ediyoruz. Değerli muhtarlarımız hizmet noktasında vatandaşa dokunan ve temas eden ilk elimizdir. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Beş yıllık hizmet sürecinde sizlerle birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu. 


 

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