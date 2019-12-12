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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz öğrencilerle buluştu

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir araya geldi. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz öğrencilerle buluştu

Başkan Oğuz, “Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor” etkinliği kapsamında Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Oğuz, bir dönem müdürlük görevini de yaptığı okula gelişinde karşılaştığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Hedefe kilitlenin ve yürüyün

Başkan Oğuz, programda yaptığı konuşmada, liseli gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedeflerin önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi. Oğuz, “Onun için hedefinizi gözünüze kestirin ve o hedefe kilitlenin ve ulaşana kadar yürüyün. İnandığınız yolda yalnız da olsanız yürümeye devam edin. Yürüdüğü yolda haktan, hakikatten ve doğruluktan ayrılmayan kimselerin başarılı olduğunu unutmayın” diye konuştu.

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Atatürk örneğine yoğun alkış

Oğuz’un, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de çocukluğundan bu yana kendine belirlediği hedefler doğrultusunda adımlar attığını ve tarihin akışını değiştirdiğine ilişkin örneği öğrencilerden yoğun alkış aldı. Başkan Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz bu kapsamda, ilçede ikamet eden 150 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binin üzerinde öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Oğuz, “öğrenci dostu bir belediye olduklarını” ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Başkan enstrüman çaldı

Başkan Oğuz daha sonra okulu gezerek, öğretmenlerden bilgi aldı. Oğuz’un müzik sınıfını gezdiği sırada, bazı enstrümanları çalması renkli görüntülerin yaşanmasına sahne oldu. 
 

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