  • BIST 101.859
  • Altın 282,019
  • Dolar 5,8241
  • Euro 6,3793
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz öğretmen kimliğiyle de ön plan çıkıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başkanlığının yanı sıra öğretmen kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Başkan Oğuz, sık sık okulları ziyaret ederken, eski öğrencilerinin de nikâhlarını kıymaya özen gösteriyor.  
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz öğretmen kimliğiyle de ön plan çıkıyor

Esasında edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığı süresince yaptığı çalışmalarla olduğu kadar öğretmen kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Sık sık okulları ziyarete giden Başkan Oğuz, çocuklar tarafından ‘Öğretmenim’ diye karşılanırken bugüne dek okuttuğu pek çok öğrencisinin de nikâhını kıymaya özen gösteriyor. Kahramankazan’da 7’den 70’e ‘Öğretmen Başkan’ olarak anılan Başkan Oğuz, edebiyat öğretmenliğiyle de ilçede bulunan yabancı dildeki tabelaları Türkçeleştirmeye özen gösteriyor. 

serhat-oguz-dan-anlamli-cagri.jpg

SIK SIK OKUL ZİYARET EDİYOR, ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI

Seçildiği günden bugüne kadar görev yaptığı sürede başkanlığında öğretmenliğin izleri görülen Başkan Oğuz’un ilk hayırlı olsun ziyaretçileri de yine öğrencileri olmuştu. Başkan Oğuz, sık sık okul ziyaretlerine giderken öğrencilerle beraber gezilere de katılmaya özen gösteriyor. Barınaklara gidiyor, öğrencilerin sosyal faaliyetlerine katılıyor. Çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor, çevre bilinci kazandırıyor. Kahramankazan’da öğrencilerin ilgi odağı haline gelen Başkan Oğuz’dan hemen hemen herkes ‘Öğretmen Başkan’ diye bahsediyor. 

serhat-ogretmenden-ogrencilere-ziyaret-4-780x400.jpg

ÖĞRENCİLERİNİN NİKÂHINI KIYIYOR

Başkan Oğuz ilçede geçmiş yıllarda okuttuğu ve evlenme çağına gelen öğrencilerinin nikâhlarını kıymaya da özen gösteriyor. Sık sık Twitter hesabından nikâh töreninden kareler paylaşan Başkan Oğuz, ‘Öğrencilerimin nikâhını kıydım’ ifadelerine yer veriyor. Evlenen çiftler ise, öğretmenleri tarafından nikâhlarının kıyılmasının hayat boyu unutulmayacak güzel bir anı olduğunu söylüyor.

kahramankazan-manset.jpg

TÜRKÇE HASSASİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Esasında edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, ilçede Türkçe’nin önemini koruma adına dikkat çekici önerilerde bulunuyor. En son bir iş yerinin açılışına davet edilen Başkan Oğuz, iş yerinin isminin yabancı kelimelerden oluştuğunu görünce iş yeri sahibine Türkçe kelimelerle değişme önerisinde bulunmuştu. İş yeri sahibi ise bunu büyük memnuniyetle kabul ederek “By Show Line” olan berber dükkânın ismini “Dadaş” olarak değiştirdi.

bhaber(64).jpg 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Hayır Marketi'nde yüzler gülüyor08 Ekim 2019 Salı 00:15
  • ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: El işçiliğinde KDV sıfır olmalı08 Ekim 2019 Salı 00:10
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan dua ve destek istedi07 Ekim 2019 Pazartesi 00:20
  • Başkent'in ilginç köyü: Kesiktaş07 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
  • Sincan Sanayi Bölgesi Oto Sanayisi’ne çeki düzen verilsin07 Ekim 2019 Pazartesi 00:10
  • Çubuk’a MAN'ın otobüs üretim fabrikası kurulacak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:20
  • Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki garip kavşak05 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
  • Başkent'e özel en büyük sergi05 Ekim 2019 Cumartesi 00:10
  • Kocatepe Camii Müezzini İbrahim Çakıllı: Bizimkisi gönül işi04 Ekim 2019 Cuma 00:20
  • Kırşehirlilerden Keçiören'e çıkarma04 Ekim 2019 Cuma 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti