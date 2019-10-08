Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz öğretmen kimliğiyle de ön plan çıkıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başkanlığının yanı sıra öğretmen kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Başkan Oğuz, sık sık okulları ziyaret ederken, eski öğrencilerinin de nikâhlarını kıymaya özen gösteriyor.

Esasında edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığı süresince yaptığı çalışmalarla olduğu kadar öğretmen kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Sık sık okulları ziyarete giden Başkan Oğuz, çocuklar tarafından ‘Öğretmenim’ diye karşılanırken bugüne dek okuttuğu pek çok öğrencisinin de nikâhını kıymaya özen gösteriyor. Kahramankazan’da 7’den 70’e ‘ Öğretmen Başkan ’ olarak anılan Başkan Oğuz, edebiyat öğretmenliğiyle de ilçede bulunan yabancı dildeki tabelaları Türkçeleştirmeye özen gösteriyor.

SIK SIK OKUL ZİYARET EDİYOR, ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI

Seçildiği günden bugüne kadar görev yaptığı sürede başkanlığında öğretmenliğin izleri görülen Başkan Oğuz’un ilk hayırlı olsun ziyaretçileri de yine öğrencileri olmuştu. Başkan Oğuz, sık sık okul ziyaretlerine giderken öğrencilerle beraber gezilere de katılmaya özen gösteriyor. Barınaklara gidiyor, öğrencilerin sosyal faaliyetlerine katılıyor. Çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor, çevre bilinci kazandırıyor. Kahramankazan’da öğrencilerin ilgi odağı haline gelen Başkan Oğuz’dan hemen hemen herkes ‘Öğretmen Başkan’ diye bahsediyor.

ÖĞRENCİLERİNİN NİKÂHINI KIYIYOR

Başkan Oğuz ilçede geçmiş yıllarda okuttuğu ve evlenme çağına gelen öğrencilerinin nikâhlarını kıymaya da özen gösteriyor. Sık sık Twitter hesabından nikâh töreninden kareler paylaşan Başkan Oğuz, ‘Öğrencilerimin nikâhını kıydım’ ifadelerine yer veriyor. Evlenen çiftler ise, öğretmenleri tarafından nikâhlarının kıyılmasının hayat boyu unutulmayacak güzel bir anı olduğunu söylüyor.

TÜRKÇE HASSASİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Esasında edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, ilçede Türkçe’nin önemini koruma adına dikkat çekici önerilerde bulunuyor. En son bir iş yerinin açılışına davet edilen Başkan Oğuz, iş yerinin isminin yabancı kelimelerden oluştuğunu görünce iş yeri sahibine Türkçe kelimelerle değişme önerisinde bulunmuştu. İş yeri sahibi ise bunu büyük memnuniyetle kabul ederek “By Show Line” olan berber dükkânın ismini “Dadaş” olarak değiştirdi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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