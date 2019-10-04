Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan Türkçe hassasiyeti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılışını yaptığı bir berber dükkanının İngilizce olan ismini Türkçe yapılması önerisinde bulundu. Başkan Oğuz’u kırmayan dükkan sahibi iş yerinin ismini Türkçe olarak değiştirdi.

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan ve Türkçe konusundaki hassasiyeti ile tanınan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan örnek bir öneri geldi. İlçedeki bir berber dükkanının açılışına katılan Oğuz, açılış kurdelesini beraberindekilerle birlikte kesti. Oğuz, daha sonra burada dükkan sahibi Yıldırım Şimşek’e tıraş oldu. Oğuz, tıraş sırasında nereli olduğunu sorduğu Şimşek’e ile sohbet etti. Oğuz, Erzurumlu olduğunu öğrendiği Yıldırım’a, “By Show Line” olan berber dükkanın adını Türkçe bir isimle değiştirmesi, hatta “Dadaş” yapması önerisinde bulundu. Şimşek de, Oğuz’un önerisini kırmayarak dükkanın ismini “Dadaş” olarak değiştireceğini sözünü verdi. Oğuz, tıraşın ardından, hayırlı uğurlu olması ve bol kazançlar temennisinde bulunarak iş yerinden ayrıldı.

Tabelayı değiştirdi

Şimşek daha sonra “By Show Line” olan berber dükkanın ismini “Dadaş” olarak değiştirdi. Berber dükkanındaki İngilizce tabela indirilerek, yerine Türkçe isimli tabela takıldı. Şimşek, “İlçe halkına hizmet vereceğimiz dükkanımızın açılışına belediye başkanımızı da çağırdık. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak kendileri bizi yalnız bırakmadı. Kendisini tıraş ettiğim sırada bana böyle bir öneri getirdi. Ben de başkanımızın gösterdiği hassasiyete kayıtsız kalmayarak dükkanımızın İngilizce olan ismini Türkçe olarak değiştirdik” dedi.

Türkçe isim çağrısı

Başkan Oğuz da, kendisini kırmayarak dükkanının ismini değiştiren Şimşek’e teşekkür etti. Oğuz, ilçelerinde açılacak olan ya da daha önce açılarak farklı dillerde isimler konulmuş olan işletmelerin isimlerinin Türkçe yapılması çağrısında bulundu.

