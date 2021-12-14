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Kahramankazan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kömür yardımlarını sürdürüyor

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı kömür yardımlarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara kömür torbalarını dağıtırken, Başkan Oğuz, yardımların kış boyunca süreceğini söyledi.
Kahramankazan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kömür yardımlarını sürdürüyor

Sosyal yardımlar konusunda yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi’nce başlatılan kömür yardımları sürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, kendilerine kömür yardımında bulunuyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, kömür dağıtımını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, yardım dağıtımlarını maske ve mesafe tedbirlerine büyük hassasiyet göstererek gerçekleştiriyor. Kömür yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, 0537 040 67 59 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabilecek.

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“Kış boyunca sürdüreceğiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olduklarınız ifade eden Oğuz, “Bu ailelerimize yönelik gerekli yardımları tüm yıl boyunca yapıyoruz. Kış ayları gelmeden başlattığımız kömür yardımlarımızı da sürdürüyoruz. Hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümesin diye bu yardımlarımızı yapıyoruz. Kömür yardımlarımızı kış boyunca da düzenli olarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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