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Kahramankazan Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

Kahramankazan Belediyesi, etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladığımız kış aylarında, vatandaşların kar yağışı ve soğuk havaların yaratabileceği olumsuzluklardan etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı. 
Kahramankazan Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, başkentte etkisini hissettirmeye başlayan kış ayları ve karla etkin şekilde mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek.

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Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ile Kahramankazan sokaklarında karla mücadele edecek. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf edecek. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak.

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Görevimizin başındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin karla mücadele için alarma geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek. Ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm yollarımız ve kaldırımlarımız temizlenecek ve açık hale gelecek. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için görevimizin başında olacağız” diye konuştu.

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