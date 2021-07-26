Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek

KazanBelBeton hem tasarruf sağlayacak, hem gelir getirecek

Kahramankazan Belediyesi, hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satabileceği beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için KazanBel Beton şirketini kurdu. 22 dönümlük arazi üzerine kurulum çalışmalarına başlanan KazanBelBeton, eylül ayında hizmete girecek. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak belediyeye gelir sağlamış olacak.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Eylül’de hizmete girecek

Belediye bu kapsamda, hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullanacağı beton ve beton ürünlerini kendisi üretmek için KazanBelBeton şirketini kurdu. Belediyeye ait 22 dönümlük bir arazi üzerinde de şirketin beton ve beton ürünlerini üreteceği beton santralinin kurulum çalışmaları başladı. Çalışmaların Eylül ayında tamamlanarak KazanBelBeton’un üretime başlaması hedefleniyor. Santralde betonun yanı sıra beton parke ve beton asfalt imalatı da yapılacak. Belediye burada ürettiği beton ve beton ürünlerini kendi proje ve hizmetlerinde kullanacağı gibi piyasaya da satacak. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak belediyeye gelir sağlamış olacak. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, beton santralinin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnternet alanında ilke imza atmıştı

Kahramankazan Belediyesi daha önce de Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı veren KazanBelNet şirketini kurmuştu. BTK’dan gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan şirket, vatandaşlara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyor. KazanBelNet kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yaklaşık 2 bin 500 aboneye ulaşmayı başardı.

Gelir getirecek projeler

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını belirterek, “Daha önce Türkiye’de bir ilki başararak KazanBelNet’i kurmuştuk. Hamdolsun bu şirketimiz hem istihdam sağladığı gibi hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. KazanBelNet’le hedefimiz önce Ankara sonra da tüm Türkiye’de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek. Şimdi de kendi betonumuzu üreteceğimiz KazanBelBeton’u kurduk. İnşallah santralimizin inşaat çalışmaları bittikten sonra Eylül’de bu şirketimiz de faaliyete geçmiş olacak. Böylece hem tasarruf ederken hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandırmış olacağız” diye konuştu.



