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Kahramankazan Belediyesi öz kaynaklarıyla asfalt serimi gerçekleştirdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, asfalt çalışmalarının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü, bunun da ilçe tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.
Kahramankazan Belediyesi öz kaynaklarıyla asfalt serimi gerçekleştirdi

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmaları için kolları sıvadı. Ekipler çalışmalarına ilk olarak ilçenin ana arterlerinden olan Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi’nden başladı. Ekipler çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardaki yolların diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan altyapı çalışmaları sonucu bozulan, hasar gören ya da kullanım ömrünü tamamlamış bölümlerini belirledi. Bu tespitin ardından buralarda asfalt yama, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Tamamıyla Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmayla ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. İnönü Caddesi’nden başlayan çalışmalar ilçe merkezindeki birçok noktada sürecek.  

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İlçe tarihinde bir ilk 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, asfalt çalışmalarını denetleyerek, belediye ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Asfalt çalışmalarının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü ve bunun ilçe tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Oğuz, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe tarihimizde ilk kez belediyemizin öz kaynaklarını kullanarak asfaltlama çalışmalarına başladı” dedi.  Diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan altyapı çalışmaları sonucunda, yolların bozulan, hasar gören veya bu yollardaki kullanım ömrünü tamamlamış bölümlerin yenilenmesi için vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini ifade eden Oğuz, “Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürecek. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı ve tüm birikimimizi sevdamız olan Kahramankazan için kullanıyoruz. Her şey Kahramankazan için her şey hemşehrilerimizin mutluluğu için” diye konuştu.

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