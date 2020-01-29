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Kahramankazan Belediyesi Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi

Kahramankazan Belediyesi’nce sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek için “Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi. 
Kahramankazan Belediyesi Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenlendi

Spor alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, örnek bir etkinliğe daha imza attı. Belediye ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporun sağlıklı yaşama faydasına dikkati çekmek için “Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliği düzenledi. 

Sürsefa Ormanı’nda dostlarımızı besledi

Kılıçlar Mahallesi’ndeki Sürsefa Ormanı’nda gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Yaldır’ın da aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Karlı alanda gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık bir saat sürdü. Yürüyüşe katılanlar ilçenin kar altındaki eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Sürsefa Ormanı’nın 1250 rakımındaki en yüksek noktasında tamamlandı. Yürüyüşe katılanlar burada etkinliğin ismini taşıyan pankart ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Oğuz, yürüyüş sırasında yanlarına gelen bir sokak köpeğini de elleriyle besledi. 

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Farkındalık için yürüdük

Başkan Oğuz, sporcu bir ilçe olduklarını belirterek, spor alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 55 bin nüfuslu bir ilçe olmalarına rağmen, ilçelerinde 1500 lisanslı, 5000 de aktif sporcu bulunduğunu söyleyen Oğuz, “Sağlıklı bir yaşam için spor olmazsa olmazlardandır. Yürüyüşü bu konuda farkındalık oluşturmak için düzenledik. Yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

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