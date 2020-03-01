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Kahramankazan Belediyesi “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”ne ev sahipliği yaptı

Şehit asker, polis, öğretmen ve kamu görevlilerinin kullandığı kıyafet ve eşyaların yer aldığı sergiyi gezenler göz yaşlarına boğuldu.
Kahramankazan Belediyesi “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”ne ev sahipliği yaptı

Kahramankazan Belediyesi, 63. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’ni ilçe halkıyla buluşturdu. Kahramankazan Belediyesi girişindeki fuaye alanında açılan serginin açılış törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit eşleri konuştu 

Serginin açılışında, 15 Temmuz şehidi Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar’ın eşi Nuray Anar ve Şehit Astsubay Cengiz Tokur’un eşi Halime Tokur birer konuşma yaptı. Şehitlerin eşlerinin, eşlerini anlattığı sırada vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Sergiyi düzenleyen Menderes Kılıçaslan da konuşmasında sergiye ilişkin bilgi verdi. 

İçimize ateş düştü

Başkan Oğuz da konuşmasına, İdlib’de rejim güçlerinin kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileyerek başladı. Oğuz, “Üç gün önce hepimizin yüreği kor kor oldu, hepimizin içine ateş düştü. İdlib’de 36 Mehmetçiğimizi ebediyete uğurladık. Rabbim onlara rahmetiyle muamele eylesin ve bizleri onların şefaatine nail eylesin. Allah onları Peygamber Efendimize Hz. Muhammed’e komşu eylesin” dedi.

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Şehitlerimizi unutmayacağız

Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı coğrafyanın önemine değinen Oğuz, “Bu topraklarda yaşamanın ağır bir bedeli var. Cenab-ı Allah bu millete, kilit bir noktada olan bu coğrafyanın bekçiliği görevini vermiş. Malazgirt’ten beri bu topraklar, şehitlerimizin ve Mehmetçiklerimizin yüzü suyu hürmetine vatan olmuş. Şehitlerimiz, bu toprakların ebediyete kadar Türk vatanı olacağının göstergesinin toprağa atılmış birer tohumu, fidanıdır. Bizler de şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı her vesileyle haykıracağız. Bu toprakları şehitlerimiz vermedi, inşallah biz de vermeyeceğiz. Devlet büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın, ordumuzun arkasında bizler de bu aziz vatanı bedeli ne olursa olsun vermeyeceğiz. Ay Yıldızlı bayrağın altında sonsuza kadar özgür ve hür olarak yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Duygusal anlar yaşandı

Konuşmaların ardından şehit eşlerine ve sergiyi düzenleyen Menderes Kılıçaslan’a plaket takdim edildi. Daha sonra terörle mücadele sırasında şehit olan asker, polis ve kamu görevlilerinin, şehit öğretmenlerin, 15 Temmuz şehitlerinin ve 9. ve 10. Cumhurbaşkanları Turgut Özal ile Süleyman Demirel’in, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis’in kıyafet ve eşyalarının da aralarında bulunduğu 228 parça kıyafetin izlenime sunulduğu sergi, vatandaşlar tarafından gezildi. Bazı vatandaşların şehit kıyafetlerini incelerken duygusal anlar yaşayarak, göz yaşlarına boğulduğu görüldü. 1 hafta boyunca belediye girişindeki fuaye alanında açık kalacak olan sergi, vatandaşlar tarafından gezilebilecek. 

Şehitler için mevlit

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, İdlib şehitleri ve tüm şehitler için Kahramankazan Merkez Camii’nde mevlidi şerif okuttu. Mevlide Başkan Oğuz ve ilçe protokolü de katıldı. Mevlidin ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.  
 
     

 
 

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