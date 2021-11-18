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Kahramankazan Belediyesi Tatildeki Öğrenciler İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, öğrencilerin ara tatil boyunca kaliteli vakit geçirmeleri için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi.
Kahramankazan Belediyesi Tatildeki Öğrenciler İçin Çeşitli Etkinlikler Düzenledi

Kukla gösterilerinden Hacivat-Karagöz’e, tiyatrodan canlı müzik dinletisine kadar birçok etkinliğe katılan öğrenciler tatil boyunca hem eğlendi hem de öğrendi.

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Kahramankazan Belediyesi’nin, düzenlediği etkinliklerle öğrenciler ara tatillerini dolu dolu geçirdi. Öğrencilerin kaliteli vakit geçirmesi için gerçekleştirilen etkinler arasında Hacivat-Karagöz gösterisinden kukla gösterilerine, tiyatrodan canlı müzik dinletisine kadar birçok aktivite yer aldı. Çocuklar kukla gösterileriyle 7’den 70’e hayranı olduğumuz Hacivat-Karagöz başta olmak üzere çok sayıda çizgi film karakterini izleme şansı yakaladı. Etkinlikler sırasında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Böylece öğrenciler tatil boyunca süren birbirinden renkli etkinlikler sayesinde kaliteli vakit geçirerek, hem eğlenmiş hem de öğrenmiş oldu.

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Geleceğimiz çocuklarımız için ne yapsak az

Öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak azdır. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara küçük de olsa bir hediye vermek, aynı zamanda ara tatillerini kaliteli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için böyle bir program hazırladık. Program kapsamında çocuklarımız hem eğlendi, hem öğrendi hem de yeni dünyalar keşfetti. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve öğretmen meslektaşlarıma eğitim  öğretim yılı boyunca başarılar diliyorum” diye konuştu.

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