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Kahramankazan Belediyesi'nden dağdaki sporculara çorba ikramı

Kahramankazan Belediyesi, ilçeye gelen doğa sporu ekiplerini yalnız bırakmıyor. Belediye, ilçede kar altında 28 kilometre yürüyüş gerçekleştiren bir doğa yürüyüşü (trekking) ekibine sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.  
Kahramankazan Belediyesi'nden dağdaki sporculara çorba ikramı

Kahramankazan, coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri ile macera sporları ve adrenalin tutkunlarının buluşma adresi olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi de ilçelerine gelen doğa sporu ekiplerini yalnız bırakmayarak, onlara jestler yapıyor. Kahramankazan Belediyesi son olarak, ilçedeki Orhaniye ve Güvenç mahallelerinde 28 kilometrelik bir parkurda kar altında yürüyüş yapan doğa yürüyüşü (trekking) ekibine sürpriz yaptı. Belediye personelleri, sabah erken saatlerde yürüyüşlerine başlayan doğa yürüyüşçülerine sıcak çay ve çorba ikramında bulundu. Güvenç Göleti mevkiinde verdikleri mola sırasında kendilerine ikram edilen çorba ve çaylar, doğa yürüyüşçülerini oldukça mutlu etti. Doğa yürüyüşçülerine sıcak çorba ve çayla enerjilerini toplayarak molanın ardından yürüyüşlerine devam etti.

Maceracıların görmesi gerek

Doğa yürüyüşçüleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine bu nazik ikramlarından dolayı teşekkür ederek, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ilçeyi, tüm macera sporu tutkunlarının görmesi gerektiğini söyledi.  

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Başkan Oğuz’dan davet var

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi ve tarım kenti olan ilçelerinin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve termal kaynaklarıyla da dikkati çektiğini belirterek, “Ankara kent merkezine 46 kilometre uzaklıkta olan Kahramankazanımız özellikle hafta sonlarında il içi ve il dışından gelen turistlerin akınına uğruyor. Bunun yanı sıra doğa sporları açısından da birçok ekip ve kafileyi ağırlıyoruz. İlçemize doğa sporu yapmak için gelen misafirlerimize elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Bu kapsamda kar altında doğa yürüyüşü yapan ekibe sıcak çay ve çorba ikramında bulunduk. Tüm macera sporları ve adrenalin tutkunlarını Kahramankazanımıza bekliyoruz” diye konuştu. 
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