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Kahramankazan Belediyesi’nden İzmir’e battaniye yardımı

Kahramankazan Belediyesi, İzmir’de meydana gelen deprem felaketinden etkilenen depremzede vatandaşlar için battaniye yardımında bulundu.
Kahramankazan Belediyesi’nden İzmir’e battaniye yardımı

Battaniyeleri taşıyan TIR, düzenlenen törenle İzmir’e uğurlandı. Kahramankazan Belediyesi, İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı bir yardımda bulundu. Havaların soğumasını da dikkate alan belediye, depremzede vatandaşlar için 2000 battaniye hazırladı. 

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Depremzede vatandaşlar için hazırlanan battaniyeler, görevlilerce deprem bölgesine iletilmek üzere özenle paketlendi. Yardım battaniyeleri daha sonra yola çıkmak üzere TIR’a yüklendi. Yardım TIR’ı, belediye binası önünden deprem bölgesine gitmek üzere uğurlandı. Uğurlamaya Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. 

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Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istedik
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Deprem haberini alır almaz belediye olarak neler yapabileceklerini düşündüklerini ifade eden Oğuz, “Devletimizin İzmir’de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Ancak biz de çorbada tuzumuz bulunması için hazırladığımız bu yeni battaniyeleri İzmir’de depremzede vatandaşlarımız için gönderiyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Felaketlerden bizleri muhafaza eylesin. İzmirli kardeşlerimize bir sıcak el de Kahramankazan’dan” diye konuştu.

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