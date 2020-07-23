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Kahramankazan Belediyesinden örnek proje

Kahramankazan Belediyesi ve Ankaralı doğa sporu tutkunu gazetecilerden oluşan MedyaTrek ekibi örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 
Kahramankazan Belediyesinden örnek proje

Türkiye’de dağcılığın merkezi olan Niğde’deki Aladağlar’a tırmanan gazeteciler, tırmanış öncesinde ise dağın eteğinde yer alan iki köyde öğrencilere, öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un gönderdiği hediyeleri takdim etti.
Kahramankazan Belediyesi ve Ankaralı doğu sporu tutkunu basın mensuplarından oluşan MedyaTrek ekibi örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

80 çocuğun yüzü güldü

MedyaTrek doğa sporları üyesi basın mensupları, Niğde’nin Çamardı İlçesi’nde yer alan Aladağlar’a gitti. Zirve öncesi ilk durakları Çukurbağ Köyü’nde çocuklarla buluşan gazeteciler, öğretmen olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, buradaki ilkokul öğrencisi 80 çocuğa gönderdiği ayakkabı, kıyafet, kitap, spor malzemeleri ve satranç takımından oluşan hediyelerini verdi. Ellerine boya rulolarını alan gazeteciler, Çukurbağ Köy okulunu da yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için boyadı. Buradan, Aladağlar’ın eteklerindeki ikinci köy olan Demirkazık Köyü’ne geçen gazeteciler, burada da çocuklara yine Başkan Oğuz’un gönderdiği hediyeleri takdim etti. Böylece tırmanış öncesinde hediyelerini alan 80 ilkokul öğrencisinin yüzleri güldü. Hediyelerini alan öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Öğrenciler hediyeler için Başkan Oğuz’a ve gazetecilere teşekkür etti.

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Zirvede Kahramankazan rüzgarı

Daha sonra Türkiye’nin dünyaca ünlü dağcılık merkezi olan Aladağlar’a tırmanmak için kamp alanına geçen MedyaTrek üyesi gazeteciler, geceyi çadırda geçirdi. Zorlu etaplardan geçen basın mensupları, 7 saatlik tırmanışın ardından ilk önce 3560 metrelik Karasay Dağı’nın zirvesine ulaştı. Derin uçurumları çok dikkatli bir şekilde aşan Medyatrek üyeleri, daha sonra ise iki saatlik tırmanışın ardından diğer bir zirve olan 3550 metrelik Eznevit Dağı’na ulaştı. Zirvenin keyfini doyasıya çıkaran basın mensupları, 5 saatlik inişin ardından güvenli bir şekilde kamp alanına döndü. Ankaralı gazeteciler her iki zirvede de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'a anlamlı bir jest yaptı. Gazeteciler, Kahramankazan Belediyesi'nin logosunu taşıyan bayrağı açarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerimizin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankaralı gazetecilerle birlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdikleri için oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Ürettiğimiz projelerde ve hayata geçirdiğimiz projelerde öğrencilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Öğrenci dostu bir belediyeyiz ve her zaman yanında öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşlediği işaret fişeğini takip eden Türk Milleti tarafından büyük bir kahramanlık gösterilerek engellendiğini ifade ederek, “Tüm Türkiye’nin kahramanlığının nişanesi olarak ilçemize verilen kahramanlık unvanını ömürlerinin sonuna kadar onurla ve gururla taşıyacak olan Kahramankazan halkı adına, gazeteci arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.
 

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