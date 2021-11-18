  • BIST 1.736,880
  • Altın 659,32
  • Dolar 11,0455
  • Euro 12,6320
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi onaylandı

Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi, Kahramankazan Belediye Meclisi’nin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde de oy birliğiyle kabul edildi. 
Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi onaylandı

Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin son toplantısında görüşüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mali bütçe tasarısı maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Kahramankazan Belediyesi 2022 yılı bütçesi oylamanın ardından, oy birliğiyle kabul edildi. Oy birliği ile mecliste onaylanan Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi 160 milyon TL olarak belirlendi. Kahramankazan Belediyesi 2022 yılı bütçesi, Kahramankazan Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısında da oy birliği kabul edilmişti.

kazan-butce-2.jpeg

Üretim odaklı anlayış vurgusu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapmak üzere meclis kürsüsüne çıktı. 2022 yılı bütçelerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Oğuz, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen belediye bürokratları ile Kahramankazan ve Büyükşehir belediyeleri meclis üyelerine gösterdikleri güven ve samimiyet için teşekkür etti. Belediyelerinde özel müteşebbis gibi hareket ederek üretim odaklı bir anlayış ortaya koyduklarını belirten Oğuz, bu doğrultuda Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini kurduklarını anlattı. Bu şirketin şimdilik 2 bin 500 aboneye ulaştığını anlatan Oğuz, önümüzdeki süreçte önce Ankara’ya daha sonra ise Türkiye’ye açılmasını hedeflediklerini kaydetti. Oğuz ayrıca, belediyelerinin kendi betonunu üretmesi için KazanBelBeton şirketini kurduklarını ve bu şirketin piyasa değerinin şu anda 15 milyon TL olduğunu söyledi. Oğuz belediyelerinin borçlanma ve kredi kullanımına gitmeden bu yatırımları gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan öğrencilere ücretsiz kurs verecek19 Kasım 2021 Cuma 00:03
  • Mamak Bölgesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızlandı19 Kasım 2021 Cuma 00:02
  • Ankara Sitelerdeki öğrenciler oyunla iş hayatını öğreniyorlar19 Kasım 2021 Cuma 00:01
  • Minikler Yenimahalle Belediyesi Ekipleri Öncülüğünde Yangın Tatbikatı Yaptı18 Kasım 2021 Perşembe 00:06
  • Yenimahalle Atık Toplamada Lider18 Kasım 2021 Perşembe 00:05
  • Mamak’ta nostalji rüzgârı 18 Kasım 2021 Perşembe 00:04
  • Temizlik Seferberliği Sürüyor18 Kasım 2021 Perşembe 00:03
  • Ankaralı Kadınlardan Türk Tarih Müzesine Ziyaret18 Kasım 2021 Perşembe 00:02
  • İtfaiyeci Alım Takvimi Belli Oldu18 Kasım 2021 Perşembe 00:01
  • AK Partili Milletvekilinden gençlere göz muayenesi17 Kasım 2021 Çarşamba 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti