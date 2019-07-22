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Kahramankazan Belediyespor’lu halterciler Türkiye Şampiyona'sından madalyalarla döndüler

Kahramankazan Belediyespor’lu halterciler Sivas’ta düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu. Kahramankazanlı sporcular şampiyonadan iki altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya ile döndü.
Kahramankazan Belediyespor’lu halterciler Türkiye Şampiyona'sından madalyalarla döndüler

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Sivas’ta düzenlenen Büyükler ve Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada podyuma çıkan Kahramankazanlı halterciler iki altın, gümüş ve bir de bronz madalya kazandı. Büyük Kadınlar kategorisinde 87 kiloda Tuğçe Boynueğri yaptığı kaldırışlarla Türkiye Şampiyonu olurken, yine aynı kategoride 59 kiloda yarışan Canan Ergül de Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Büyük Erkekler kategorisinde 81 kiloda yarışan İsa Karaağaç da Türkiye 3.’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç Erkekler kategorisinde 8kiloda podyuma çıkan Emre Öztürk de yaptığı kaldırışlarla Türkiye 2’incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kahramankazan Belediyespor böylece turnuvaya damga vurdu.

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Gururumuz oldular

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sporcularının şampiyonada kazandıkları iki altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, böylesine bir gurur ilçelerine yaşattıkları için tüm sporcu ve antrenörleri tebrik etti. Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak spor alanında önemli yatırımlara imza attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Sporcularımız bu başarılarıyla Kahramankazan’ı ve Ankara’yı gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak da göreceğiz” diye konuştu.

  

  

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