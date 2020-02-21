Kahramankazan Devlet Hastaneleri Listesi.. Kahramankazan'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Kahramankazan’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Kahramankazan’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Kahramankazan'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Kahramankazan'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
KAHRAMANKAZAN
KAHRAMANKAZAN HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ
Atatürk Mah. Fevzi Çakmak Cad. 10 Kazan, Ankara
İletişim: 0 (312) 814 14 14
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