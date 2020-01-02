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Kahramankazan içmecesi şişeleniyor

Gazetemize konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede çıkan bol minarelli ve şifalı termal içmece suyunu şişeleyerek ‘Kahramankazan’ markasıyla iç ve dış piyasada tüketiciyle buluşturacaklarını açıkladı. 
Kahramankazan içmecesi şişeleniyor

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu Soğulcak Mahallesi’nde çıkarılan ve dünyadaki en kaliteli jeotermal kaynaklar arasında gösterilen termal içmece suyun, şişelenerek ‘Kahramankazan’ markasıyla satılması için harekete geçildi.      

termal-icmece-su,-icmece-su,-kahramankazan-belediyesi,-sogulcak-mahallesi,kahramankazan-belediye-baskani-serhat-oguz,,.jpgKahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, projeyle ilgili Haber Müdürümüz Adem Orman’a konuştu.

HEM HAMAM HEM İÇMECE ÖZELLİĞİ VAR

Gazetemize konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe sınırları içerisinde çıkan 55 derece doğal sıcaklığı bulunan termal suyun yalnızca hamam suyu olmadığını, içmece özelliğinin de bulunduğunu kaydetti. Başkan Oğuz, şifalı olduğu kanıtlanan içmece suyunu tüketiciyle buluşturmak için ilçe sınırları içerisindeki bir su fabrikası ile görüştüklerini ve önümüzdeki günlerde söz konusu farikayı devralacaklarını açıkladı. 

termal-icmece-su,-icmece-su,-kahramankazan-belediyesi,-sogulcak-mahallesi,kahramankazan-belediye-baskani-serhat-oguz,.jpg

İÇMECE SU ŞİŞELENİP TÜKETİCİYLE BULUŞACAK

Kahramankazan’daki termal suyun mineral bakımından oldukça zengin olduğunu ve yapılan araştırmalarla da bunun kanıtlandığına dikkat çeken Başkan Oğuz, “Türkiye'deki en kaliteli termal sulardan bir tanesine sahibiz” dedi. Başkan Oğuz, belediye bünyesinde kurulacak bir şirket aracılığıyla yakında faaliyete geçmesi beklenen su üretim fabrikasında doğal mineralli suyu şişeleyip iç ve dış pazara sürme niyetinde olduklarını ifade etti.

İSTİHDAM SAĞLAYACAK 

Proje sayesinde yaklaşık 100 kişiye iş imkânı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Oğuz, “İçmece suyumuzu ‘Kahramankazan’ markasıyla tüketiciyle buluşturacağız. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.   

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-  

Gazeteilksayfa.com

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