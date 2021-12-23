  • BIST 1.815,93
  • Altın 667.89344
  • Dolar 11.5928
  • Euro 13.1431
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -6 °C
»

Kahramankazan İğne’de icradan satılık tarla

Kahramankazan’ın İğne mahallesinde 5 bin 156 metre kare tarla sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Kahramankazan İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan tarlanın muhammen bedeli 104 bin TL.
Kahramankazan İğne’de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Kahramankazan’ın İğne mahallesinde 5 bin 156 metre kare tarla sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. 

Kahramankazan İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan tarlanın muhammen bedeli 104 bin TL.

1. Satış Günü : 01/03/2022 

2. Satış Günü : 30/03/2022 

Kahramankazan İğne’de icradan satılık tarla ilanının detayları için TIKLAYIN

kahramankazan-igne-icradan-satilik-tarla.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Yuva’da icradan satılık dükkan21 Aralık 2021 Salı 09:46
  • TCDD Genel Müdürlüğü engelli işçi alımı yapacak21 Aralık 2021 Salı 09:42
  • Çankaya Sancak’ta icradan satılık lokanta21 Aralık 2021 Salı 09:35
  • Kırıkkale Keskin’in Yoncalı Köyü’nde icradan satılık tarla20 Aralık 2021 Pazartesi 10:05
  • Etimesgut Eryaman’da icradan satılık işyeri20 Aralık 2021 Pazartesi 09:58
  • Orman Genel Müdürlüğü mühendis alımı başvuruları başladı20 Aralık 2021 Pazartesi 09:53
  • Lokman Hekim Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınlandı20 Aralık 2021 Pazartesi 09:49
  • Kastamonu Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak18 Aralık 2021 Cumartesi 11:44
  • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak18 Aralık 2021 Cumartesi 11:41
  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak18 Aralık 2021 Cumartesi 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti