Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Kahramankazan’ın İğne mahallesinde 5 bin 156 metre kare tarla sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Kahramankazan İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan tarlanın muhammen bedeli 104 bin TL.
1. Satış Günü : 01/03/2022
2. Satış Günü : 30/03/2022
Kahramankazan İğne’de icradan satılık tarla ilanının detayları için TIKLAYIN.
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