Kahramankazan İğne’de icradan satılık tarla

Kahramankazan’ın İğne mahallesinde 5 bin 156 metre kare tarla sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Kahramankazan İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan tarlanın muhammen bedeli 104 bin TL.