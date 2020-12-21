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Kahramankazan kışa hazır

Kahramankazan Belediyesi, etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan kış aylarında vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamladı.
Kahramankazan kışa hazır

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, başkentte etkisini hissettirmeye başlayan kış ayları ve karla etkin şekilde mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürecek. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanları ile Kahramakazan sokaklarında karla mücadele edecek. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf edecek. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak.

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Eziyet değil keyif verecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin karla mücadele için alarma geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek. Ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm yollarımız ve kaldırımlarımız temizlenecek ve açık hale gelecek. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Kar yağışının ilçemizde eziyet değil keyif vermesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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