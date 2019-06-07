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Kahramankazan köylerine ücretsiz pazar servisi

Kahramankazan Belediyesi, ilçeye bağlı köylerden ilçe merkezinde salı günleri kurulan semt pazarına vatandaşların daha rahat ulaşmaları için ücretsiz servis uygulaması başlattı. 
Kahramankazan köylerine ücretsiz pazar servisi

Uygulamaya göre, belediye tarafından tahsis edilecek araçlar ilçeye bağlı tüm köylerden salı günleri saat 10.00’da hareket ederek, ilçe merkezindeki semt pazarına gelecek. Vatandaşlar burada alışverişlerini yaptıktan sonra servisler saat 15.00’’te tekrar köylere dönecek. Böylece köylerde yaşayan vatandaşlar ücretsiz olarak semt pazarına ulaşıp alışverişlerini yapabilecek.

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Vatandaşlar memnun

Ücretsiz servis uygulamasından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, söz konusu hizmet için Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a teşekkür etti. Vatandaşlar, “Bu servislerle semt pazarına daha rahat ve ücretsiz olarak ulaşabiliyoruz. Belediyemizden ve başkanımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.

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Her şey vatandaşımız için

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye olarak tüm uygulamalarında vatandaş memnuniyetini ve çözüm odaklı anlayışı temel aldıklarını belirterek, “Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan böyle bir talep gelmesi doğrultusunda vakit kaybetmeden, buralarda yaşayan vatandaşlarımız için ücretsiz servis uygulamasını hizmete soktuk” dedi. Başkan Oğuz, yaptıkları ve yapacakları tüm çalışmaların daha rahat, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir Kahramankazan için olduğunu söyledi.    

  

 

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