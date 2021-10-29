  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Kahramankazan Masaya Yatırıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öztürk’ü ziyaret etti.
Kahramankazan Masaya Yatırıldı

Kahramanakazan’daki eğitim ve eğitim yatırımlarının masaya yatırıldığı görüşmede, ilçeye kazandırılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bir süre önce gerçekleşen kabine değişikliği sonrasında göreve atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz’a ziyaret sırasında AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ve Arife Düzgün Polat da eşlik etti. Başkan Oğuz, yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiği Bakan Öztürk’e çalışmalarında başarılar diledi.

kazan-2.jpg

Ziyarette Başkan Oğuz ilçelerindeki eğitim çalışmaları hakkında Bakan Öztürk’e kapsamlı bilgi verdi. Kahramanakazan’daki eğitim ve eğitim yatırımları masaya yatırıldı. Kahramankazan’ın eğitim alanındaki potansiyelinin masaya yatırıldığı görüşmede, bu alanda ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz ayrıca, ilçelerinde yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin de Bakan Öztürk’e bilgi verdi.

“Kahramankazan’ın her zaman yanındayız”

Bakan Öztürk, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz’a teşekkür ederek, Kahramankazan’ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Bakan Öztürk, edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz’a desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

kazan-3.jpg

“Kahramankazan için verimli görüşme”

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan ve başkan seçilmeden önce de ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Başkan Oğuz ise ziyaretin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Bakan Öztürk’e Kahramankazan’a verdiği desteklerden dolayı tüm ilçe halkı adına teşekkür etti. Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu ifade eden Oğuz, “İlçemizdeki eğitimi, projelerimizi ve Kahramankazan’ımızı konuştuk. Bakanımıza ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Bakanımız Mahmut Öztürk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde inşallah eğitim alanında önemli adımlar atacak. Kendisine bu konuda çok güveniyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gündüz bakımevlerinde renkli görüntüler30 Ekim 2021 Cumartesi 00:03
  • ASKİ İstanbul Yolu’ndaki Göllenme Sorununu Çözüyor30 Ekim 2021 Cumartesi 00:02
  • Millet Bahçesi'ne Büyük İlgi30 Ekim 2021 Cumartesi 00:01
  • Başkan Ercan Eko Çiftlik’te Muhtarlarla Bir Araya Geldi29 Ekim 2021 Cuma 00:07
  • Keçiören Zabıtasından Fahiş Fiyat Denetimi29 Ekim 2021 Cuma 00:06
  • Başkan Demirel dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi29 Ekim 2021 Cuma 00:05
  • Anfa Bitki Evi Üçüncü Şubesini 30 Ağustos Zafer Parkı’nda Açtı29 Ekim 2021 Cuma 00:04
  • 600 milyon TL’lik kara kış desteği 29 Ekim 2021 Cuma 00:03
  • Mamak’ı Cumhuriyet coşkusu sardı29 Ekim 2021 Cuma 00:02
  • 2 bin 466 metruk yapı temizlendi 29 Ekim 2021 Cuma 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti