Kahramankazan mezarlıklarında bayram temizliği

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mezarlıklarda kapsamlı bir bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Kahramankazan Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olmasına karşın yeterli ilgiyi göstermediği mahalle (köy) mezarlıkları için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başladı. Belediye, ilçedeki mezarlıklarda rutin olarak yaptığı bakım onarım ve temizlik çalışmalarını Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hızlandırdı.

Belediye ekipleri bu kapsamda mezarlıklarda, vatandaşların ziyaretlerinde sorun yaşamaması için çevre düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Ekipler, yabani otların temizlenmesi, çimlerin biçilmesi ve ağaçların budanması gibi işlemleri de ihmal etmiyor. Ayrıca mezarlıklarda temizlik çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca, şehit mezarları da unutulmuyor. Çiçeklerle donatılan şehit mezarlarının başındaki eskiyen Türk bayrakları da yenileniyor. Mahallesi sakinleri, Kahramankazan Belediyesi’ne bu çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür ediyor.

Parke taşı da döşenmişti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla mezarlıkların yollarında da daha önce kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirilmişti. Yollara parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleri de işlenmişti. Vatandaşımızı mağdur ettirmiyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çalışmalarında yetki ayrımı gözetmeden vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, “Bu kapsamda gelen tüm talepleri karşıladığımız gibi, ilçemizdeki mezarlıkları düzenli olarak temizliyor ve gerekli bakım ve onarımları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bayram öncesi vatandaşlarımızın buralara yapacağı ziyaretler için mezarlıklarımızı hazır hale getiriyoruz” dedi.

Kulağımızı tıkamayacağız

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmadığı ya da yapmakta geç kaldığı işleri bundan sonra da vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için düzenli olarak yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Oğuz, “Vatandaşlarımızdan talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve edeceğiz.

Vatandaştan gelen taleplere ‘burası bizim sorumluluk alanımızda değil’ diyerek kulağımızı tıkamıyoruz, tıkamayacağız” diye konuştu.