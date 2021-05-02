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Kahramankazan Millet Bahçesi yapım çalışmalarına tam gaz devam

Ağustos ayında açılması planlanan ve tamamlandığında yalnızca Kahramankazan’a değil, Ankara’ya da önemli bir yeşil alan kazandıracak Kahramankazan Millet Bahçesi’nde yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor. 
Kahramankazan Millet Bahçesi yapım çalışmalarına tam gaz devam

Yeşil alanların yanı sıra birçok donatıyı da bünyesinde barındıracak Millet Bahçesi, şehrin gürültüsünden uzaklaşarak, rahatlamak ve nefes almak isteyenlerin uğrak noktası olacak. 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, en büyük vaadi olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nde yapım çalışmaları sürüyor. TOKİ tarafından yapım çalışmaları sürdürülen Millet Bahçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 191 dönümlük alan üzerine kurulacak. Tamamlandığında Kahramankazan’ın çehresini değiştirmekle kalmayıp, Ankara’ya da önemli bir değer katacak olan Millet Bahçesi’nin ağustos ayında tamamlanarak, hizmete girmesi hedefleniyor.

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Birçok donatı yer alıyor

191 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahramankazan Millet Bahçesi’nin içerisinde birçok donatı yer alacak. Millet Bahçesi’nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

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Ankaralıların uğrak noktası olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yapım çalışmalarını yerinde denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Millet bahçesinin Ağustos ayında hizmete girmesini hedeflediklerini belirten Oğuz, çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi. Millet bahçesinin yalnızca ilçelerine önemli bir değer katmakla kalmayacağını, aynı zamanda Ankara için de önemli bir yeşil alan olacağını vurgulayan Oğuz, “Ankara kent merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta olan Kahramankazan Millet Bahçemiz, şehrin gürültüsünden kurtularak, rahat bir nefes almak isteyenlerin de uğrak noktası olacak. Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek olan Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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