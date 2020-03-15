Kahramankazan Millet Bahçesi'nin ihalesi 15 Nisan'da

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve proje detayları belirlenen Kahramankazan Millet Bahçesi’nin yapım ihalesi 15 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan Kahramanakazan Millet Bahçesi için geri sayım sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ eliyle ilçeye kazandırılacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin, proje ihalesinin tamamlanarak, içerisinde yer alacak proje detayları da belirlenmişti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 165 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi için zemin etütleri de yapılmıştı. Son olarak Millet Bahçesi’nin yapım ihalesi tarihi de netleşti. TOKİ tarafından yapılacak yapım ihalesinin tarihi ise 15 Nisan olarak belirlendi. Yapım ihalesinin ardından içerisinde birçok donatıyı barındıracak olan ve ilçenin çehresini değiştirecek olan Millet Bahçesi’nde inşaat çalışmalarına başlanacak.

İçerisinde yok yok

165 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahramankazan Millet Bahçesi’nin içerisinde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok donatı yer alacak.

Bakan Kurum’dan destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramankazan’a yaptığı ziyarette Ankara’ya kurulacak olan millet bahçelerinden birinin de Kahramanakazan’a yapılacağının sözünü vererek, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız” demişti.

Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacek ve Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek olan Millet Bahçesi projesi için geri sayımın sürdüğünü belirterek, projenin tüm Kahramankazan halkına şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Oğuz, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlar arasında en önemlisi olan ve içerisinde birçok donatıyı barındıracak olan Millet Bahçesi de inşallah en kısa sürede hemşehrilerimizle buluşacak. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm Kahramankazan halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



