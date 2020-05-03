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Kahramankazan Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleşti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatlerinin en büyüğü olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin yatırım ihalesi gerçekleştirildi. 
Kahramankazan Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleşti

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, ilçenin çehresini değiştirecek olan ve birçok donatıyı içerisinde barındıracak Millet Bahçesi’nde inşaat çalışmalarına başlanacak. 191 dönümlük alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi’nin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan Kahramanakazan Millet Bahçesi için önemli bir adım daha atıldı. TOKİ eliyle ilçeye kazandırılacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin, proje ihalesinin tamamlanarak, içerisinde yer alacak proje detayları da belirlenmişti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 191 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi için zemin etütleri de yapılmıştı. Millet Bahçesi’nin yapımı için son aşama olan yatırım ihalesi 30 Nisan perşembe günü gerçekleştirildi. TOKİ tarafından yapılan ihale sürecinin tamamlanmasının ardından, ilçenin çehresini değiştirecek olan Millet Bahçesi’nde inşaat çalışmalarına başlanacak. İnşaat sürecinin bir yıl içinde tamamlanarak Millet Bahçesi’nin açılması hedefleniyor. 

Birçok donatı yer alıyor

191 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahramankazan Millet Bahçesi’nin içerisinde birçok donatı yer alacak. Millet Bahçesi’nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

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“Kahramankazan’ı en iyi yere taşıyacağız” 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçeye yaptığı ziyarette Ankara’ya kurulacak olan millet bahçelerinden birinin de Kahramanakazan’a yapılacağının sözünü vererek, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız” demişti.

İple çekiyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Millet Bahçesi’nin ilçelerine çok önemli bir değer katacağını ifade ederek, “Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek Millet Bahçesi’nin yatırım ihalesinin yapılmasından oldukça mutluyuz. Sıra artık inşaat çalışmalarının başlamasında. Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Kahramankazan halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başkanlık görevine seçilmesinin ardından hemşehrilerine verdiği sözleri birer birer yerine getirdiklerini anlatan Oğuz, “Bu sözlerimizin en büyüğü Millet Bahçesi’nin ilçemize kazandırılmasıydı. Hamdolsun bu noktada önemli bir adım daha atılmış oldu. İlçemizin çehresini değiştirecek millet bahçesi inşallah en kısa sürede hemşehrilerimizle buluşacak. Bu süreçte desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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