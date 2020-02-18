Kahramankazan Özel Hastane Listesi...Kahramankazan'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Kahramankazan'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Kahramankazan'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?

KAHRAMANKAZAN

1. ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ

Ankara-İstanbul Otoyolu (TEM) , Kahramankazan Kavşağı, Kahramankazan, Ankara

İletişim: 0 (312) 812 00 12

0 (312) 812 00 13

0 (312) 812 00 14

0 (312) 812 00 15

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