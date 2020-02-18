Kahramankazan Özel Hastane Listesi...Kahramankazan'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Kahramankazan'da kaç tane özel hastane var? Kahramankazan'daki özel hastanelerin adresleri ve özel hastane telefon numaraları neler? Kahramankazan'daki özel hastanelerin isimleri, Kahramankazan'daki özel hastaneler, Kahramankazan özel hastane listesi... Kahramankazan'daki özel hastaneler, Kahramankazan Özel Hastane Listesi 2020.. Kahramankazan özel hastane..
Kahramankazan'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
Kahramankazan'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?
KAHRAMANKAZAN
1. ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ
Ankara-İstanbul Otoyolu (TEM) , Kahramankazan Kavşağı, Kahramankazan, Ankara
İletişim: 0 (312) 812 00 12
0 (312) 812 00 13
0 (312) 812 00 14
0 (312) 812 00 15
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.